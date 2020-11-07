Kanada'nın Kuzey Kutbu'nda bulunan ve en geniş bölgelerinden biri olan Nunavut, bir süredir yüksek seyreden intihar oranlarıyla gündemde. Yönetimin yüksek intihar vakalarına bulduğu çözüm ise harika.

Yılın çok büyük bir bölümünü dondurucu soğuklar ve karanlık bir havada geçiren Kanada'nın Kuzey Kutbu'nda bulunan ve en geniş bölgelerinden biri olan Nunavut'da intihar sayıları da artmış durumda.