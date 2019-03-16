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Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı

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Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısı için Ekşi Sözlük'te "Videoyu izleyip keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" yorumunu yapan kullanıcı Antalya'da gözaltına alındı.
Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı

Yeni Zelanda'da düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ilişkin olarak dün Ekşi Sözlük'te "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" diye başlık açıldı.

Bir kullanıcı, bu başlığın altında "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" mesajını paylaştı.

Ekşi Sözlük'te tepki çeken Yeni Zelanda yorumu

© FOTOĞRAF : EKŞİ SÖZLÜK

Ekşi Sözlük'te tepki çeken Yeni Zelanda yorumu

Mesajın tepki çekmesi üzerine Ekşi Sözlük yönetimi bahsi geçen kullanıcının hesabını kapattı ve şu açıklamayı yaptı:

"Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır."

AYNI GÜN İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kullanıcı hakkında dün akşam saatlerinde inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet gazetesi, söz konusu kullanıcının bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığını aktardı.

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