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Eksik parçayı yaptırarak aracınıza takacaksınız

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Eksik parçayı yaptırarak aracınıza takacaksınız
3 boyutlu baskı sistemleri insanoğlunun hayatında artık çok hızla yol alıyor. Bu teknolojilerin geleceğin standartları arasında yer alacağını düşünen Atos ise işletmelerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiği görüşünde.

Uzmanlar ilk 3 boyutlu yazıcının stereolithography teknolojisi kullanılarak Charles Hull tarafından 1984 yılında geliştirildiğini söylüyor. Takip eden 1986 yılında ise 3 boyutlu yazıcılar üzerine 3D Systems adında ilk şirket kuruldu ve 1988 yılında 3D Systems tarafından üretilen, SLA-250 adında ilk yazıcı tanıtıldı.

O günden bu yana büyük bir hızla gelişen 3D baskı sistemleri ile ilgili ön görüler ise ayakkabı almak yerine beğendiğimiz ayakkabının dilediğimiz numarasının modelini indirip evimizdeki yazıcıda basabileceğimiz yönünde. Ayrıca bu teknikle insan organları da basılabiliyor. Ancak çalışıp insan vücuduna uyum sağlayarak hayat kurtaracak baskıların alınması için önümüzde biraz uzun bir süre olduğu da kesin.

EKSİK PARÇAYI YAPTIRARAK ARACINIZA TAKACAKSINIZ

Bu teknolojiler işletmeler için de çeşitli fırsatlar barındırıyor. Atos, işletmelerin BT yöneticilerini bu konuda özellikle uyanık olmaya, konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek işletmeleri için nasıl bir fırsat olabileceği konusunda çalışmaları yönünde uyarıyor. Üç boyutlu baskı teknolojilerinin önemine dikkat çeken Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu, “Sadece perakende alanında değil imalatın olduğu her alanda bilişim ve buna bağlı olarak 3D baskı teknolojileri ciddi fırsatlar barındırıyor. Örnek olarak otomotiv sektöründe artık yedek parçası üretilemeyen klasik araçların birçok parçasının üç boyutlu modellerine internet ya da mobil uygulamalar üzerinden ulaşmak mümkün. Bundan sonra size düşen iş yerinizde, evinizde ya da uygun bir yerde bu parçasının baskısını yaparak aracınıza taktırmak olacak” şeklinde konuştu.

SEKTÖRDE BİRÇOK FIRSAT VAR

Bu teknolojilerin sektör bağımsız birçok fırsatı barındırdığına da vurgu yapan Uslu, “Dijital dünya inanılmaz bir hız ve potansiyel ile büyüyor. Az önce verdiğimiz otomotiv örneğini içinde imalat barındıran tüm sektörlere uyarlamak mümkün. Bu alanda yoğunlaşan bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise biz insanlar. Tıpkı otomobil örneğinde olduğu için yakın gelecekte insanlar için de yedek parça yani çalışabilir organ basıldığına tanık olacağız. İşte işletmelerin özellikle BT birimleri bu ve benzer fırsatlara karşı açık olmak zorunda. Bu alanda kaçacak fırsatalar işletmelerin rekabette geri kalması ve ciddi değer kayıpları yaşaması ile sonuçlanabilir” dedi.

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