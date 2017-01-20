Eksik personel sorunu çözülmek bilmiyor...

KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ne personel takviyesi yapılmadığı gerekçesiyle, Kasım 2016’da ve 4 Ocak’ta da grev yapmıştı.
Kasım ayında da, Sendika, personel sıkıntısı nedeniyle günlerce grev düzenlemişti. Sendikaya göre, bu süreçte Sendika ile Bakanlık arasında sağlanan mutabakatla Şube’ye üç personel görevlendirilmiş, ancak daha sonra bunlardan ikisi bakanın talimatıyla eski görev yerlerine gönderilmişti.
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