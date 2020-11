Eksikliği Vücudu Çökertiyor. Bu Besinleri Sofranızdan Eksik Etmeyin

B12 vitamini eksikliği, vücut tarafından yeterli B12 vitamini alınmadığında ortaya çıkar. Özellikle sinir sistemi ve beyinde geri dönüşümsüz ve potansiyel olarak ciddi hasara yol açabilir. Normalden biraz daha düşük B12 vitamini seviyeleri bile depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi eksiklik belirtileri tetikleyebilir. Bununla birlikte, bu belirtiler tek başına B12 vitamini eksikliği tanısını koymaya yetecek kadar belirleyici değildir.

B12 eksikliğinde unutkanlık, yorgunluk, halsizlik, odaklanmada güçlük gibi bir şikâyetler görülürken, bunlar ise vücudu zamanla çökertir. Bu sorunu ise beslenme alışkanlığınızı değiştirerek aşabilirsiniz.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

“Beynin sütü” olarak da tanımlanan B12 eksikliği olanlar konsantrasyon güçlüğü, hafıza problemleri ve ruh hallerinde dalgalanmalar gibi nöro-psikiyatrik belirtilerle hekime başvurabilir” diyen Dr. Ozan Kocakaya, B12 vitamin eksikliğinde görülen diğer belirtiler hakkında bilgi verdi:

Ciltlerinde karıncalanma, yanma hissinden şikâyet edebilirler, Dilde yanma, kızarıklık tarifleyebilir ve dil kırmızı-pürüzsüz bir hal alabilir, Uyuşmalardan, yorgunluk ve halsizlikten yakınabilirler, Zaman zaman nefes almada güçlük, bacaklarda halsizlik, spazm benzeri kasılmalar yaşayabilirler.

B12 EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK İÇİN NELER YEMELİ?

Peki, B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, B12 yönünden zengin besinlerle ilgili bilgiler verdi. Sinöz, B12 vitamininin birçok besin kaynağından elde edildiğini belirterek şu noktaya dikkat çekti: “Özellikle hayvansal kaynaklı besinlerde daha yüksek miktarlarda B12 vitamini bulunur. B12 vitamininin yiyeceklere eklenerek (bitkisel sütler, bazı kahvaltılık gevrekler gibi) zenginleştirildiği durumlar da olmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerde, zenginleştirme yapılmadığı sürece, bulunmadığı için özellikle vegan beslenme düzeni olan bireylerin beslenmelerini kontrol etmesi gerekmektedir.”

B12 YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, B12 vitaminin bulunduğu yiyecekleri tek tek sıraladı.

Ciğer: Özellikle B12 vitaminin en zengin kaynağıdır (İçeriğindeki kolesterol sebebiyle çok sık tüketiminden kaçınılmalıdır. Tüketirken pişirme yöntemi olarak kızartma tercih edilmemelidir).

Balık, kabuklu deniz ürünleri: (Haftada en az 2 gün 300-500 gram balık tüketimi B12 vitamini ihtiyacınızın karşılanmasına destek olacaktır. Ancak gebe bireylerin kabuklu deniz ürünlerinin tüketiminden kaçınmasında fayda var.)

Kırmızı et: 3-4 köfte (90-120 gr) kadar et tüketimi, günlük B12 vitamini ihtiyacınızın karşılanmasına destek olacaktır. Ancak kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerin haftada 2 günden fazla kırmızı et tüketmemelerinde fayda var.

Yumurta (özellikle yumurta sarısı): Her gün tüketeceğiniz 1 orta boy yumurta B12 vitamini ihtiyacınızın yüzde 25-30'luk kısmını karşılayacaktır.

Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri: 1-2 dilim beyaz peynir, 2-3 porsiyon süt/yoğurt tüketimi günlük B12 vitamini ihtiyacınızın karşılanmasına destek olacaktır.

Sakatatlar: İçerdiği kolesterol miktarının günlük alınması gereken miktarın oldukça üzerinde kolesterol sağlaması gözden kaçırılmamalı, sık tüketiminden kaçınılmalıdır.