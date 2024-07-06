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Ekşi’nin ölümüne neden olan dikkatsiz sürücü tutuklandı!

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Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolu üzerinde dün saat 20.00’da meydana gelen ve 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Münür Ekşi’nin ölümüyle sonuçlanan kazada van aracın sürücüsü tutuklandı.
Ekşi’nin ölümüne neden olan dikkatsiz sürücü tutuklandı!

Polisten verilen bilgiye göre, Türet Market yakınlarında, Mehmet ÖZALTINOK yönetimindeki RM 570 plakalı van araç ile yolun sağındaki banket içerisinde park halinde bulunduğu sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, Münür EKŞİ (E-20) yönetimindeki KB 457 plakalı motosiklet ile Dipkarpaz istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpıp motosiklet üzerinden düştü.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan KB 457 plakalı motosiklet sürücüsü Münür EKŞİ, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

RM 570 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖZALTINOK tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

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