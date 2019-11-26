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Ekspertiz şirketinin danışma kuruluna bir Kıbrıslı Türk’ün atanması tepkiye neden oldu

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Ekspertiz şirketinin danışma kuruluna bir Kıbrıslı Türk’ün atanması tepkiye neden oldu
Ekspertiz şirketinin danışma kuruluna bir Kıbrıslı Türk’ün atanması tepkiye neden oldu

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “RoyalInstitution of Chartered Surveyors” (RICS) isimli ekspertiz şirketinin sekiz üyeli danışma kuruluüyeleri arasına Kıbrıslı Türk bir(kadın) emlakçının atanmasının, Güney Kıbrıs’taki ekspertiz ve gayrimenkul dünyasında karışıklığa neden olduğu öne sürüldü.


Fileleftheros gazetesi “Ekspertiz Kuruluşuna Bir Kıbrıslı Türk’ün Atanması Konusunda Hengâme” başlıklı haberinde, “RoyalInstitution of Chartered Surveyors” isimli ekspertiz şirketine Kıbrıslı Türk bir emlakçının atanmasının, bu kişinin KKTC’deki Rum mallarının satışında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin ardından, Güney Kıbrıs’taki ekspertiz ve gayrimenkul dünyasında karışıklığa neden olduğunu iddia etti.


RICS’nin, İngiltere, AB ülkeleri ve dünya çapında faaliyet göstermekte olan değer belirleme ve uzmanlardan oluşan profesyonel bir yapı olduğunu yazan gazete, RICS’nin kısa zaman önce Kıbrıs grubundan ayrılan beş kişinin yerine başkasını atama konusunda hareket ettiğini belirtti.


Kurulda, gayrimenkullerin çeşitli dallarının temsil edilmesine çalışıldığını yazan gazete, bahse konu pozisyonların boşalmasının ardından, bunların ilan edildiğini ve Kıbrıs’taki gayrimenkul sektöründen üyelerin, buna ilgi duyduklarını ifade edebileceklerini belirtti.


Üyelerin RICS’nin üç kişilik bir heyeti tarafından telefonda sözlü mülakatla atandığını yazan gazete, adayların arasında bulunan bir Kıbrıslı Türk’ün de seçildiğini ve bu durumun, bahse konu kişinin, KKTC’deki faaliyetlerinden ötürü şiddetli tepkilere neden olduğunu yineledi.


Gazete, bu duruma muhalefet eden ve şirketin başkanlığından Kıbrıslı Türk’ün yerine başkasının atanmasını isteyenlerin “bu kişinin geçmişte Kıbrıs Rum mallarının satışıyla ilgili olarak, yasalara aykırı davranıp davranmadığının göz önünde bulundurulmadığını”iddia ettiklerini yazdı.


Bu duruma muhalefet edenlerin, bu kararın yanlışlığına işaret eden bir dizi belge ve hukuki karar ortaya koyduklarını da yazan gazete, RICS başkanlığına, bu kararı düzeltmesi konusunda hareket etmesi için zaman tanındığını ekledi.

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