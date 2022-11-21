Ekvador açılış maçında ev sahibi Katar’ı mağlup etti (2022 Dünya Kupası)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Ekvador A Grubu'nda ilk 3 puanı alan taraf oldu.

2022 Dünya Kupası heyecanı ilk maçla birlikte başladı… Katar'da düzenlenen dev organizasyonun A Grubu'nda mücadele eden Katar ve Ekvador açılış maçında karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar’ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçeli Enner Valencia’nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Ekvador gruba 3 puanla başladı. Maçın henüz başında ağları sarsan Valencia’nın golü VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VALENCIA ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

33 yaşındaki yıldız ilk yarı bitmeden 16 ve 31. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3 puanı getiren isim oldu. Yıldız isim 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

16. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enner Valencia, yaptığı vuruşla kaleci Saad Al-Sheeb ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Böylece Enner Valencia, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın ilk golünü atan isim oldu.

31’de Ekvador, Enner Valencia’nın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Angelo Preciado’nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Enner Valencia, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Saad Al-Sheeb’ın sağından ağlarla buluşturarak kupanın ve takımının ikinci golünü de atan isim olmayı başardı.

İlk yarıda bulduğu bu 2 golle galibiyete uzanan Ekvator A Grubu’na 3 puanla başladı. Gruptaki diğer karşılaşma Senegal ve Hollanda arasında oynanacak. Ekvator bir sonraki maçta 25 Kasım’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek, Katar ise aynı gün Senegal ile oynayacak.

Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Dünya Kupası, 18 Aralık’ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek. 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.