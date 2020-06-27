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Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

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Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 406'ya, Kolombiya'da ise 2 bin 811'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 406'ya çıktı. Vaka sayısı da 700 artışla 53 bin 856'ya ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 2 bin 811'e çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 843 artarak 84 bin 442'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 1588 artarak kayıtlara, 34 bin 937 olarak geçti.

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