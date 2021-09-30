  • BIST 1.391,930
  • Altın 493,71
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Ekvador’da cezaevi olayları: 116 ölü

» »
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da bir cezaevinde yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ekvador’da cezaevi olayları: 116 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da bir cezaevinde yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkede yayınlanan El Universal gazetesine yaptığı açıklamada, Çarşamba akşam saatleri itibarıyla, olay yerinde hala istikrarın sağlanamadığını bildirdi. Lasso ayrıca ülkedeki tüm cezaevlerini kapsayan bir olağanüstü hal ilan etti.

Ekvador'un liman kentlerinden Guayaquil'de bulunan cezaevinde yaşanan olaylarda şu ana dek 116 kişinin öldürüldüğü en az 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ancak Devlet Başkanı Lasso, yetkililerin bu rakamların daha da artabileceğini belirttiklerini ve ülkenin dört bir yanından çok sayıda adli tıp uzmanının Guayaquil'e gönderildiğini aktardı. 

Güvenlik Konseyi toplanıyor

Ekvador'un en büyük cezaevi olan söz konusu hapishanede, kapasitesinin çok üstünde, yaklaşık 10 bin tutuklu bulunuyor. Guillermo Lasso, cezaevlerindeki durumu görüşmek için Ekvador Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağıracağını ve aynı zamanda cezaevlerinin modernleştirileceğini ifade etti.

Guayaquil cezaevindeki olayların, tutuklu bulunan farklı çetelere üye kişiler arasında çıkan kavgayla başladığı ve hapishane içinde el bombaları atıldığı bildiriliyor. Yerel televizyon kanallarının yayınladığı görüntülerde de mahkumların, cezaevi pencerelerinden silahla ateş ettiği görüldü.

Geçen haftalarda da Ekvador‘un farklı bölgelerindeki cezaevlerinde şiddet olayları yaşanmış ve bu olaylarda yine yer yer patlayıcı maddeler kullanılmıştı. Ekvador'un nüfus bakımından en büyük kenti olan liman şehri Guayaquil, Güney Amerika yasa dışı kokain ticaretinin de en önemli aktarma noktası olarak biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CIA görevlisi Havana Semptomu nedeniyle Sırbistan'dan tahliye edildi29 Eylül 2021 Çarşamba 15:13
  • Hawaii'nin "dönücü yunusları" ile yüzmek yasaklandı29 Eylül 2021 Çarşamba 14:28
  • ABD'de Et Fiyatlarındaki Artış Tartışmalara Neden Oluyor29 Eylül 2021 Çarşamba 14:22
  • Dün ABD bugün Kuzey Kore: Hipersonik füze denemeleri hız kazandı29 Eylül 2021 Çarşamba 14:01
  • ABD’den Çin’e İran ricası29 Eylül 2021 Çarşamba 13:38
  • Brezilya’da doktorlara klorokin tehdidi29 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
  • Erdoğan-Putin görüşmesi, Rusya ve ABD ile ilişkileri nasıl etkiler?29 Eylül 2021 Çarşamba 12:06
  • Obama: Ben dahil tüm zenginleri vergilendirin29 Eylül 2021 Çarşamba 11:52
  • ABD'de yine "kepenk kapatma" tehlikesi29 Eylül 2021 Çarşamba 11:36
  • ABD’de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana şartlı tahliyesiz 5 kez müebbet hapis29 Eylül 2021 Çarşamba 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti