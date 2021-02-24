Ekvador'da Hapishanelerde İsyan Çıktı: 50 Ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkûmun öldüğü bildirildi.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkûm yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.
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