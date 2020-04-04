  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Ekvador’da insanlar ölülerle beraber evlere tıkılıyor

» »
Kübalı doktorların sağcı hükümet tarafından kovulduğu ülkede pandemi nedeniyle taşan hastanelerin yanı sıra sokaklara atılan cesetlerin ve ölen yakınlarıyla aynı evlere kapatılan insanların görüntüleri olağan duruma geldi.
Ekvador’da insanlar ölülerle beraber evlere tıkılıyor

ABD destekli sağcı Lenín Moreno’nun Başkanlığa seçilmesinden beri Latin Amerika ülkesi Ekvador'da, IMF’ye uyum paketlerini uygulamaya koymuş ve halktan büyük tepki görmüştü. Moreno hükümeti ABD’ye yaranmak için ülkedeki Kübalı doktorları ülkeden kovarken Kovid-19 pandemisinin ülkeye sıçramasıyla Ekvador’un sağlık sistemi tamamen çöktü.

17 milyona yakın nüfusa sahip Ekvador’da şimdiye dek resmi olarak bin 163 vaka ve hastalığa bağlı 120 ölüm kaydedildi ancak gerçek sayının resmi verilerin çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Guayas eyaletinde bulunan, Guayaquil, şimdiye kadar pandemiden dolayı dünyanın en çok etkilenen şehirlerinden biri haline geldi. Sağlık sisteminin çöktüğü bölgede morgların kapasitelerinin olmamasından kaynaklı olarak insanlar cesetleri evlerde bırakmak zorunda kalırken sokağa çıkma yasağı her gün 2 saat arayla gerçekleştiğinden insanlar ölü yakınlarıyla ilgili evrak işlerini yapmakta zorlanıyor.

İnsanları gömmedeki mevcut sorunlar, birçok cesedin birkaç gün boyunca evlerin içinde kalmasına neden oldu.

İspanyolca yayın yapan EFE’ye konuşan Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri, "Ülkenin halk sağlığı sisteminde neler oluyor? Ölüyü evlerinden çıkarmıyorlar, kaldırımlarda bırakıyorlar, hastanelerin önüne düşüyorlar. Kimse onları almak istemiyor," dedi.

Sosyal medya aracılığıyla bildirilen bazı vakalarda, cesetlerin "dört ila beş gün"e kadar toplanmadıklarını gösterirken BBC, 1 Nisan'dan itibaren Guayas eyaletinin "tüm Latin Amerika ülkelerinden daha fazla Kovid-19 kurbanı olduğunu" bildirmişti.

Moreno'nun sağlık krizinin yönetimi, virüsün yayılmasına geç yanıt vermesi ve önleyici tedbirlerin olmaması nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi. Moreno’nun eleştirmenlerinin çoğu Küba tıbbî misyonunun pandeminin ülkeye gelmesinden önce sınır dışı edilmesinin bir hata olduğunu ve mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini vurguluyor.

HÜKÜMET ÖLÜLER İÇİN KAMP YAPIYOR

Ekvador hükümeti dün yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük şehri Guayaquil'deki koronavirüsten yaşamını yitirenler için"özel kamp" inşa ettiğini söyledi.

Başkan Moreno, “Gerçeklik her zaman test sayısını ve hareket etme hızımızı aşıyor,” dediği konuşmasında, ölüleri gömmekle polis memurları ve askerlerin, birkaç gün önce Guayaquil'deki evlerden günde 150 kadar ceset topladığını söyledi. Yetkililerin toplaması için sokakta bırakılan cesetlerse dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Zelanda'da Kovid-19'a Yakalananların Sayısı Bine Yaklaştı04 Nisan 2020 Cumartesi 10:21
  • Kraliçe 2. Elizabeth pazar akşamı halka seslenecek04 Nisan 2020 Cumartesi 10:20
  • Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 1 Milyon 100 Bini Aştı04 Nisan 2020 Cumartesi 10:09
  • AB'den BM'nin Küresel Ateşkes Çağrısına Destek04 Nisan 2020 Cumartesi 10:08
  • ABD'deki tutuklu milyonlar koronavirüs nedeniyle sağlık felaketiyle karşı karşıya04 Nisan 2020 Cumartesi 10:03
  • Google konum verilerini açıklayacak04 Nisan 2020 Cumartesi 09:52
  • 'Kovid-19'un taşıdığı en büyük tehlike belirtisi olmayan hastalar'04 Nisan 2020 Cumartesi 09:12
  • Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler04 Nisan 2020 Cumartesi 08:51
  • #CORONA İki doktorun hızlı test sonucu pozitif çıktı, PCR testleri bekleniyor03 Nisan 2020 Cuma 21:11
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden 'maske' açıklaması03 Nisan 2020 Cuma 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti