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Ekvador’da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı

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Ekvador’da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı
Ekvador’da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden ve hastanelerden son bir haftada 500 cesedin toplandığı açıklandı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkede 12 Mart’ta ilan edilen karantina nedeniyle evlerden ölüler alınmadığı ve defin hizmeti verilmediği için kriz yaşanan Guayaquil’de, ordunun da yardımıyla kurulan Ortak Görev Gücünün Lideri Jorge Wated, geçen hafta evlerden ve hastanelerden 500 cesedin toplandığını, 450’den fazla da defin işlemi yapıldığını söyledi.

Daha önce hastanede ölenlerin yetkililer tarafından gömüldüğünü hatırlatan Wated, şimdi ise ölen yakınını 24 saat içinde hastaneden alan kişilerin, defin işlemlerini kendilerinin yaptığını belirtti.

Wated daha önce yerel basına yaptığı açıklamada, 23 Mart’tan bu yana, Guayaquil’de yaklaşık 1300 cesedin toplandığını, bunlardan kaçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünün bilinmediğini belirtmişti.

Ekvador’daki Kovid-19 vakalarının yüzde 60’tan fazlasının görüldüğü Guayaquil’de, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halkın ölen yakınlarını sokağa bıraktığı, bazılarının sokakta yaktığı görülmüş ve bu durum krize yol açmıştı.

Wated, kentte tabut yetersizliğinden dolayı ölenlerin karton tabutta gömülmesine ilişkin, “Karton tabut, ölüyü bir poşete koyup atmaktan veya hiçbir şey olmadan gömmekten daha iyidir. Halk ve basın hala yaşadığımız krizi özümsemiş değil. Öyle bir kriz ki günde 250’den fazla insan ölüyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri de, Kovid-19 salgınından ölenlerin gömülmesi için şehre iki yeni mezarlık yapılacağını açıklamıştı.

Ekvador’da Kovid-19’un merkez üssü olarak nitelenen, başkenti Guayaquil olan Guayas eyaletinde 2 bin 500’den fazla Kovid-19 vakası görülmüş ve virüs nedeniyle 130 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador’da şimdiye kadar 191 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 virüsü 3 bin 747 kişide görüldü.

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