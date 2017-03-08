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Ekvador'da Trafik Kazası: 11 ölü, 25 yaralı

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Ekvador'da Trafik Kazası: 11 ölü, 25 yaralı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kamyonla çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kamyonla çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü.

Quito Acil Durum Operasyonları Merkezi, başkent Quito'nun 30 kilometre kuzeyindeki Pan-Amerikan otoyolunda kamyonla çarpışan otobüsün şarampole devrildiğini, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla yaralıların hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

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