'El Bab'da 2 Türk askerini ABD kaçırdı' iddiası

Yeni Şafak gazetesi, El Bab opersayonunda kaçırılarak öldürülen 2 Türk askeriyle ilgili önemli bir iddiayı manşetine taşıdı.

İddiaya göre Kıvanç Kaşıkçı ve M. Duran Keskin isimli askerler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içerisinde Pentagon bağlantılı bir grubun saldırısıyla öldü.

Yeni Şafak gazetesi, muhabirlerinden Yılmaz Bilgen'in 29 Kasım 2016'da Suriye'nin El Bab kentinde 2 Türk astsubayının kaçırılarak öldürülmesi olayında yaralı kurtulan tercüman Muhammed H. ile röportaj yaptığını duyurdu.

'KOMUTANLAR TERCÜMAN OLARAK BENİ İSTEDİ'

Yeni Şafak'ın haberine göre röportajın ilgili kısmı özetle şöyle:

"Olay günü sabah saatlerinde Kıvanç Kaşıkçı (24) ve Muhammed Duran Keskin (28) adlı komutanlar beni arayarak muhalif bir Arapla görüşeceklerini ve benim de bu görüşmede tercümanlık yapmam gerektiğini söylediler. Ardından beni aldılar. Sonra görüşecekleri kişiyi de yanlarına aldılar ve hep birlikte Kifre bölgesinde yer alan Türk üssüne gittik. Giderken bir ÖSO grubundan silahlı kişilerin bulunduğu pikap bize korumalık yaptı. İdlib'den gelen şahısla benim çevirmenliğim eşliğinde üste görüşen Astsubay Kaşıkçı ve Duran'la birlikte saat 13.00 sularında yeniden gittiğimiz güzergahtan dönüş için yola çıktık.

'EŞLİK EDEN ÖSO'LULAR DÖNÜŞTE BİZLE GELMEDİ'

Kifre'ye giderken bize eşlik eden ve bölgede görev yapan ÖSO tugayına mensup askerler dönüşte bizimle gelmedi. (Bu tugay bölgede Pentagon ile bağlantılı 3 gruptan biri) Kısa bir süre gittik ve Dane köyü kırsalına geldik.

'YANIMIZDAN GEÇEN MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI'

"Sadece bir bağ evinin olduğu alana geldiğimiz sıra yanımızdan geçen ve üzerinde iki kişinin olduğu bir motorsiklet bizi geçer geçmez ateş açmaya başladı. O an ileride bulunan zeytin ağaçları içerisinden 2 kişi daha çıkarak bize ateş etmeye başladılar. Saldırganlar ÖSO kıyafeti giymişlerdi. Kıvanç komutan, ‘Bizi tanımadılar, bunlar ÖSO' diye bağırdı ve araçtan indi. O sırada Muhammed komutanın vurulduğunu gördüm. Silahlar aracın arka koltuğundaydı. Yalnızca otomatik tüfeklerden biri Kıvanç komutanın yanındaydı. Ancak aralıksız ateş açmaya devam edildiği için silahları almaya zaman bulamadık. Üçümüz de ön koltukta oturuyorduk.

​'ÇATIŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ, KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ'

Araçtan inerek boş olan bağ evine girdik. Evin arka tarafındaki duvarların bir kısmı daha önce yıkılmıştı. Kıvanç komutan ‘burada kalırsak sağ bırakmazlar, zeytin ağaçlarına doğru koşalım' dedi. Birlikte evden çıkarak zeytin ağaçlarına doğru koşmaya başladık. Birkaç dakika sonra komutanı kaybettim. Ben ayağımdan yaralandım ancak en yakındaki kontrol noktasına ulaşmayı başardım. Ateş durunca Türk üssünü arayıp bize saldırıldığını söyledim. Bülent Albayrak binbaşı bize 200 metre uzaklıktaki Pentagon grubuna haber verdi. Ancak 15 dakika süren silah seslerine rağmen kimse olaya müdahale etmedi. Saldırıyı haber alan Binbaşı Albayrak'ın talimatına rağmen o noktadan hiçbir asker olay mahalline gelmedi.

'O TERCÜMAN SAĞ KALMAMALI'

Ben Pentagon bağlantılı grubun kontrol noktasına geldiğimde telsizden, ‘o tercüman sağ kalmamalı' anonsu yapıldı ve ben bunu duydum. Ancak Bülent Albayrak komutan, grubun liderini arayarak, ‘ben bölgeye geliyorum, tercüman ben gelinceye kadar kimseyle konuşmayacak ve kimse kendisine dokunmayacak' diye kesin talimat verdiği için bana herhangi bir müdahalede bulunamadılar. Bülent Binbaşı olay bölgesine gitti ancak Muhammed Duran ve Kıvanç komutanlar kaçırılmıştı.

'ÖSO'LULARA TALİMAT VERİLDİ'

Bize ilk saldırı, motorsikletteki teröristler tarafından yapıldı. Bu motorsikletler Pentagon bağlantılı grubun kontrol noktası tarafından geldiler. Yaşadıklarımızı Türk komutanlara tüm detaylarıyla anlattım. Bir süre beni yanlarına alarak korudular ve sonrasında tüm ÖSO gruplarına kesin talimat verildi. Kesintisiz dakikalarca devam eden silah seslerine rağmen hiç bir müdahelede bulunmayan grubun komutanı defalarca beni istedi ancak ben Türk subaylara, ‘beni onlara göndermeyin' dedim, böylece hayatta kaldım.