El Bab'da 5 Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin El Bab bölgesinde IŞİD ile süren çatışmalarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısı 5'e yükseldi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD ile süren çatışmalarda 5 Türk askeri hayatını kaybetti, dokuz asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri dün, El-Bab operasyonunda önemli tepelerin kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Amerikan güçleri ise aralarında yüksek düzey bir liderlerinin de bulunduğu 11 El Kaide militanını öldürdüğünü açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ay başında İdlib’e düzenlenen hava saldırısında Ebu Hani el Masri’nin öldürüldüğü belirtildi. 1980 ve 90’lı yıllarda aktif eylemlere katılan el Masri, el Kaide lideri Usame bin Ladin ve onun ölümünden sonra terör şebekesinin başına geçen Ayman el Zavahiri ile birlikte çalışmıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı, el Masri’nin denetlediği Afganistan’daki eğitim kampında binlerce teröristin eğitilip silahlandırıldığını ve saldırılarında canlı bomba kullanan ilk Sünni terör örgütü olan Mısır’daki İslami Cihat örgütünün kurulmasına el Masri’nin yardım ettiğini bildirdi.

ABD Suriye’de öncelikle cihatçı IŞİD ile mücadele üzerinde yoğunlaşıyor. Son zamanlarda Amerikan güçleri Suriye’deki el Kaide yapılanmasını da hedef almaya başlamıştı. İdlib vilayetinin geniş kesimleri el Kaide’nin Suriye’deki eski kolu sayılan Şam’ın Fethi Cephesi adlı terör örgütü tarafından kontrol ediliyor.