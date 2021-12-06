  • BIST 1.927,39
  • Altın 782.54854
  • Dolar 13.7851
  • Euro 15.547
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

El Bombalı Saldırı, Öğrenci Çantasında Uyuşturucu

» »
El Bombalı Saldırı, Öğrenci Çantasında Uyuşturucu
El Bombalı Saldırı, Öğrenci Çantasında Uyuşturucu

 Bir eve el bombası atıldı, 17 yaşındaki bir öğrencinin okul çantasından uyuşturucu çıktı.
Alithia’nın haberine göre Lefkoşa’ya bağlı Aredyu köyünde dün sabahın erken saatlerinde bir eve el bombası atıldı. Meydana gelen patlama sonucunda evin ön bölümünde büyük hasar meydana geldi.


Öte yandan bir öğrenci otobüsünde uygulama yapan Rum polisi hareketlerini şüpheli gördüğü 17 yaşındaki bir gencin okul çantasında bir miktar hintkeneviri buldu, Limasol’da ikamet etmekte olan genç başkalarına satmak maksadıyla uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Dış Konular Merkez Komitesi Müdürü Yang Jıechı Ve Heyeti Güney Kıbrıs’ta05 Aralık 2021 Pazar 14:43
  • Anastasiadis Hükümeti Maraş Konusunu Bir Kenara Bıraktı05 Aralık 2021 Pazar 14:26
  • Viktoras Papadopulos’la Crans Montana Söyleşisi05 Aralık 2021 Pazar 14:11
  • 5’inci Parsel Sürprizi Sürpriz Değil05 Aralık 2021 Pazar 13:34
  • Kayıp 2 Kadının Cesetleri Bulundu05 Aralık 2021 Pazar 11:50
  • Kayıp İki Kadınla İlgili Yeni Gelişmeler04 Aralık 2021 Cumartesi 15:59
  • KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Bir Değişiklik Yok04 Aralık 2021 Cumartesi 15:41
  • Kayıtlı İşsiz Sayısında Bir Ayda 3 Bin Artış04 Aralık 2021 Cumartesi 15:27
  • Neofitu, İspanya Halk Partisi Başkanı İle Görüştü04 Aralık 2021 Cumartesi 15:03
  • Papa Francis Güney Kıbrıs Ziyaretini Tamamladı04 Aralık 2021 Cumartesi 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti