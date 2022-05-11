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El Cezire muhabiri, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü

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El Cezire’nin kadın muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü.
El Cezire muhabiri, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü
Fotoğraf: AA

Kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olan Ebu Akile, İsrail ordusunun Filistin’deki saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışıyordu.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Ebu Akile’nin gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığı ve yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca, yerel gazeteci Ali es-Sumudi’nin sırtından yaralandığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

İsrail ordusu olayı incelemeye başladığını bildirdi.

Ebu Akile’nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

 

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