  • BIST 101.518
  • Altın 217,833
  • Dolar 5,2704
  • Euro 5,9802
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

El Chapo 3 kişiyi öldürdü, birini diri diri gömdü'

» »
"El Chapo" (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, New York'ta yargılandığı davada ilk kez cinayetle suçlandı.
El Chapo 3 kişiyi öldürdü, birini diri diri gömdü'

Eski koruması Isaias Valdez Rios, Guzman'ın 3 kişiyi öldürdüğüne tanık olduğunu söyledi, onun bu kişilerden birini diri diri gömdüğünü öne sürdü.

61 yaşındaki Guzman, 2017'de iade edildiği ABD'de, ülkeye toplam 14 milyar dolarlık uyuşturucu soktuğu suçlamasıyla yargılanıyor.

Avukatları Guzman'ın en büyük rakiplerinden, başka bir uyuşturucu kaçakçısı Ismael "El Mayo" Zambada tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunuyor.

Brooklyn'deki federal mahkemede 3 aydır devam eden duruşmalarda dün Sinoloa kartelinin lideri Guzman'ın eski korumalarından Isaias Valdez Rios ifade verdi.

Eski bir komando olan 39 yaşındaki Valdez, Guzman için 2004'te çalışmaya başladığını ve El Chapo'nun dağdaki villalarının birinde korumalık yaptığını söyledi.

Isaias Valdez RiosIsaias Valdez Rios

'Hala can çekişiyordu'

Isaias Valdez Rios, 2006 ya da 2007'de Zambada'nın Guzman'a rakip Arellano Felix kartelinin bir adamını teslim ettiğini, ancak El Chapo'nun bu kişiye daha önce kızgın demirle işkence yapıldığını gördükten sonra öfkelendiğini anlattı.

Valdez'in iddiasına göre, Guzman bu kişiyi birkaç gün villada tuttu ve iki kez sorguladı. Sonunda bir mezar kazdırdı. Guzman tabancasıyla vurduğu adamın gömülmesi talimatını verdi. Ancak adam hala can çekişiyordu.

'Başlarından vurdu, cesetleri yaktırdı'

Isaias Valdez Rios, daha sonra yine aynı zamanlarda bu kez rakip Zetas kartelinin Guzman'a iki adamı teslim ettiğini söyledi.

İddiaya göre, Guzman bu kişilere yaklaşık 3 saat boyunca işkence yaptı ve sonunda adamlarına bir çukur kazıp içinde ateş yaklamaları talimatını verdi. Guzman başlarından vurduğu bu kişilerin cesetlerini alevlerin ortasına attırdı. Valdez'e göre, Guzman "Hiç kemik kalmasını istemiyorum" diye bağırıyordu.

Guzman'ın, para çaldığından şüphelendiği için kendisinin öldürülmesi talimatı verdiğini söyleyen Valdez, ancak sonradan onu ikna ettiğini belirtti.

Daha sonra korumalığı bırakarak uyuşturucu kaçırılan uçakları kullanmaya başladığı belirtilen Valdez 2014'te yakalanmıştı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moskova üzerinden Venezuela'ya giden özel Türk uçağı Maduro için mi?24 Ocak 2019 Perşembe 21:35
  • En pahalı ev rekor fiyata satıldı!24 Ocak 2019 Perşembe 20:50
  • Belediye otobüsü şoförlüğünden Venezuela devlet başkanlığına...Nicolas Maduro kimdir?24 Ocak 2019 Perşembe 19:42
  • Maradona'dan Nicolas Maduro'ya destek24 Ocak 2019 Perşembe 19:36
  • Venezuela'da neler yaşanıyor, kim kimi destekliyor?24 Ocak 2019 Perşembe 19:17
  • Moskova üzerinden Venezuela'ya giden özel Türk uçağı Maduro için mi?24 Ocak 2019 Perşembe 17:19
  • 10 yaşında 26 ameliyat oldu yaşadıklarına dayanamayıp kendini astı24 Ocak 2019 Perşembe 14:37
  • Rusya'dan , ABD'ye 'Venezüella'ya askeri müdahale' uyarısı24 Ocak 2019 Perşembe 13:04
  • Muduro, darbe girişimine karşı halkı sokağa çağırdı24 Ocak 2019 Perşembe 11:56
  • ABD'de bitkisel hayattaki hasta doğum yaptı, tecavüz zanlısı erkek hemşire tutuklandı24 Ocak 2019 Perşembe 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti