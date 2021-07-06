  • BIST 1.382,580
  • Altın 501,71
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

'El Chapo'nun Evi Çekilişle Yeni Sahibini Bulacak

» »
'El Chapo'nun Evi Çekilişle Yeni Sahibini Bulacak
'El Chapo'nun Evi Çekilişle Yeni Sahibini Bulacak

ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın 2014'te güvenlik güçlerinden kaçarken sığındığı Meksika'daki evi yapılacak çekilişle yeni sahibini bulacak.

Guzman, Sinoloa eyaletindeki evden yağmur kapağını kullanarak kaçmıştı.

İki yatak odalı evin değerinin 184 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 

Meksika hükümeti, evin yeni sahibini bulacağı çekilişin 15 Eylül'de yapılacağını ifade etti.

Çekilişte eski Juarez karteli lideri Amado Carillo'nun 3.8 milyon dolar değerindeki malikanesi de dahil olmak üzere 21 ev yen, daha sahibini bulacak.

Mayıs ayında Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador, çekilişten elde edilen gelirin Koronavirüs aşısı almak için kullanılacağını belirtmişti.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jeff Bezos: Amazon'un CEO'luğunu Bırakan Bezos'un İş Felsefesi Nedir?05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:38
  • Haftada 4 Gün Çalışma Denemesi Başarılı Oldu05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:00
  • Marilyn Monroe'yu Robert Kennedy mi Öldürdü?04 Temmuz 2021 Pazar 21:45
  • Su Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?04 Temmuz 2021 Pazar 21:00
  • ‘Fotoğraflarla Gönyeli’ Fotoğraf Yarışması başladı: “Gönyeli’de Yaşamak Güzel”04 Temmuz 2021 Pazar 13:03
  • Hindistan Cevizi Yağının Faydaları02 Temmuz 2021 Cuma 22:30
  • Çörek Otu Yağının Faydaları02 Temmuz 2021 Cuma 21:00
  • Kahve Zararlı Mı, Yararlı Mı?01 Temmuz 2021 Perşembe 23:15
  • Badem Hangi Mevsimde Yenir?01 Temmuz 2021 Perşembe 23:00
  • Yukon’da Altın Madencileri, 30 Bin Yıl Öncesine Ait Mamut Kalıntıları Buldu30 Haziran 2021 Çarşamba 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti