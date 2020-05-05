El hijyenini doğru yöntemlerle sağlamakbirçok bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilme adına önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan, “5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü”ile ilgiliaçıklamalar yaparak, detaylı bilgiler aktardı.

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs “Dünya El Hijyeni Günü” olarak kabul edilmiştir. Her yıl bu tarih özelinde el hijyeninin önemi vurgulanmakta ve farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır”diyen Merdan, Dünya El Hijyeni gününde yapılan kampanyalar, sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemi konusunda küresel bir profil oluşturmayı ve el hijyeninin iyileştirilmesini desteklemek için farkındalık yaratma hedeflerini ilerletmeyi amaçlıyor dedi. Merdan, Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde önemini daha sık vurguladığımız el hijyeni, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntem olarak bilinmekte olduğunu vurguladı.“Toplumdaki her birey, sağlık çalışanı veya hasta bakımına katılan herkes el hijyenini doğru şekilde ve zamanında uygulamalıdır. Özellikle sağlık çalışanlarının el hijyeni uygulamasını artırması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımı engellenebilmektedir”diyen Merdan, el hijyenine dikkat edilmemesi durumunda enfeksiyon etkenlerinin yayılması, enfeksiyonların artması ve gelişebilecek antimikrobiyal direnç önemli tehdit olarak karşımıza çıkacağına dikkat çekti.

Merdan Doğru el yıkama tekniğini söyle sıraladı:

Elleriniz su ile ıslatılır ve yeterli miktarda sabun ele alınır. Sabunu ellerimizin bütün yüzeylerine dağıtılarak iyice köpürtülür ve 20 saniye süre ile eller tüm yüzeyler ve parmakları kapsayacak şekilde (bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri) kuvvetlice ovuşturulur. Eller su ile iyice durulanır ve özellikle halka açık yerlerde tek kullanımlık kağıt havlu ile eller kurulanır. Ellerinizi kurutmak için kullandığınız kağıt havlu ile musluk kapatılır ve çöp kutusuna atılır.

El yıkamadan önce takılar çıkarılmalı ve tırnakların kısa olmasına özen gösterilmelidir. El yıkama sırasında dermatit riskini artırabileceğinden sıcak su kullanılmamalıdır. Ellerin kurulanması el temizliğinin önemli bir parçasıdır. Islak veya nemli havlular mikroorganizma barındırırlar ve yıkanmış temiz ellerinizi kontamine edebilirler. Mümkünse ellerin kağıt havlular ile kurulanması veya evde kullanılan havluların sık değiştirilmesi oldukça önemlidir.

Hastalıklardan korunmak için özellikle Covid-19 salgını sürecinde ellerimizi sık sık yıkamalıyız.

Eller; yemek hazırlamadan ve yemeden önce ve yemek yedikten sonra, tuvaletten önce ve sonra, bebeklerin çocukların altını değiştirdikten sonra, pişmemiş gıdalara (özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta) temas ettikten sonra, hapşırıp, öksürdükten sonra, çöplere dokunduktan sonra, saçlar tarandıktan veya ellendikten sonra, toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra (toplu taşım araçları, para alış verişi, telefon vb) hayvanlara dokunduktan sonra, yüzümüze dokunmadan önce mutlaka doğru yöntemle yıkanmalıdır.

Ayrıca salgın süresince maske takmadan önce, kullanımı sırasında sık sık ve çıkardıktan sonra ellerin yıkanması oldukça önemlidir.

Eller görünür biçimde kirli değilse eller alkol içerikli bir solüsyon ile ovalanarak el hijyeni sağlanabilir. Alkol bazlı solüsyon ile el hijyeninin sağlanması için 3-5 ml solüsyon bir elin avucuna alınır, iki el birleştirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas edecek şekilde kuruyuncaya dek eller ovalanır.

Eldiven kullanımının amacı ellerin kirlenmesini önlemek, kan yoluyla bulaşan mikroorganizmalardan korunmak ve sağlık personelinin elindeki mikroorganizmaların hastalara bulaşmasını önlemektir. Eldiven kullanımı, mikroorganizmaların geçişini tam olarak önleyemediği için hiçbir zaman el yıkamanın yerini almamalıdır. Ayrıca eldiven kullanımının yaratacağı yalancı güvene dikkat etmek gerekmektedir. Eldiven giymeden önce ve çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalıdır. Eldiven kullanırken kişisel bulaşı önlemek için ağız, burun, göze dokunulmamalıdır. Yırtılma veya delinme durumlarında hemen değiştirilmelidir. Eldivenler tekrar kullanılmamalı ve çıkarılırken temiz tarafı dışa gelecek şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır.

Merdan son olarak, kişisel ve toplum sağlığı açısından el hijyenini doğru yöntemlerle sağlamak ve çevremize de farkındalığı artırarak bu alışkanlığı aşılayabilmek birçok bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilmek adına büyük önem taşımakta olduğunu ifade etti.