El Kaide’den Dünya Kupası tehdidi: Taşlayın

Terör örgütü El Kaide, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı “Müslümanların değerlerini yok etmeye yönelik işgal” diye niteleyerek dünyanın en önemli futbol etkinliği için Katar’a gidenlerin taşlanması çağrısı yaptı.

El Kaide, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na karşı tehditlerde bulunarak destekçilerine maçları izlemeye gidenleri “taşlama” çağrısı yaptı.

Terör örgütü, Dünya Kupası'na karşı “cihad” çağrısı yaparak, Dünya Kupası'nın “Müslümanların değerlerini yok etme” amacı taşıdığını öne sürdü. Katar'daki Dünya Kupası etkinliklerini işgal olarak niteleyen örgüt, yayınladığı açıklamada “Arap Yarımadası eşcinseller, ateistler ve ahlaksızlarla doldu. Kupa için gelenlerin davranışları bizim toplumlarımıza ve Müslümanlara yabancı. Müslümanlar onları taşlayarak görevlerini yerine getirebilir” ifadeleri dikkat çekti.

Batı'nın Dünya Kupası ile Müslüman dünyasında kültürel işgali sürdürdüğünü iddia eden El Kaide, “Pornografiyi canlandırmak ve eşcinselliği normalleştirmek en büyük amaçları” ifadelerini kullandı. Örgüt, buna izin veren Orta Doğu ülkelerinin de sorumlu olduğunu belirtti.

El Kaide daha önce de Müslümanlara Dünya Kupası'nı boykot etme çağrısı yapmıştı. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve milyonları ekran başına kilitleyen Dünya Kupası'nda alkol yasağı ve LGBT hareketine destekle ilgili tartışmalar da sürüyor.