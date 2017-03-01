El Kaide’nin iki numaralı isminin öldürüldüğü iddia edildi

Radikal dinci terör örgütü El Kaide’nin iki numaralı ismi Ebu Hayr el Mısri'nin 'büyük olasılıkla' Suriye‘de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

ABD hükümetinden bir temsilci AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Ebu Hayr el Mısri'nin bir hava saldırısı sırasında Suriye’nin İdlib kentinde öldürülmüş olup olmayacağını aydınlatmaya çalıştıklarını bildirdi. Temsilci, eğer söz konusu kişinin öldürüldüğü teyit edilirse, bunun terörizmle mücadelede önemli bir başarı anlamına geleceğini de vurguladı.

EL MISRİ'NİN İHA İLE VURULDUĞU BİLDİRİLDİ

Merkezi Londra'da olan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Ebu Hayr el Mısri'nin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin İdlib yakınlarında düzenlediği bir İHA saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

El Mısri'nin El Kaide'nin öldürülen eski lideri Usame Bin Ladin'in damadı ve aynı zamanda şimdiki El Kaide lideri Ayman El Zevahiri’nin de yardımcılarından biri. 59 yaşındaki Mısır doğumlu El Mısri’nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının da planlayıcıları arasında olduğu söyleniyor. Amerikan istihbarat birimleri Muhammed Recep Abdurrahman ismini de kullanan El Mısri’nin 1998’de Kenya ve Tanzanya’da Amerikan büyükelçiliklerine düzenlenen saldırıların da arkasındaki isim olduğunu tahmin ediyorlar.