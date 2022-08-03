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El Kaide’nin yeni lideri kim olacak? Bir isim öne çıkıyor

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Dünyanın en çok aranan teröristlerinden El Kaide lideri Eymen el Zevahiri’nin ABD’nin özel operasyonunda öldürülmesinin ardından örgütün yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor.
El Kaide’nin yeni lideri kim olacak? Bir isim öne çıkıyor

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin pazar günü ABD'nin Kabil'de düzenlediği özel operasyonla öldürülmesinin ardından örgütün yeni liderinin kim olacağı sorusu tartışma yaratıyor.

11 Eylül saldırılarının ana planlayıcısı olarak dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan El Kaide lideri Zevahiri, CIA tarafından düzenlenen operasyonda Kabil'deki evinin balkonunda cehennem ateşi füzeleriyle öldürülmüştü.

Usame Bin Ladin'in 2011'de Pakistan’da ABD’nin özel operasyonuyla öldürülmesinin ardından El Kaide yönetimini devralan Zevahiri’nin ölümü, örgüte ağır darbe vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, “Adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, Birleşik Devletler sizi bulur ve çıkarır” demişti.

EL KAİDE’NİN İSTİHBARAT VE BOMBA UZMANI 

ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü uzmanlarına göre, Zevahiri'nin yerine geçecek en olası isim, “El Kaide'nin bomba uzmanı” olarak tanınan Saif el Adil.

Zevahiri gibi Mısırlı olan Adil, örgütün askeri yapılanmasının en üst düzey isimlerin biri olarak 2001'den bu yana FBI'ın ‘En Çok Aranan Teröristler” listesinde yer alıyor. 1980'lerde Afganistan'da Sovyet güçlerine karşı savaşan Adil, bir dönem Bin Ladin'in güvenlik şefi olarak da görev yapmıştı. Ünlü “Kara Şahin Düştü” (Black Hawk Down) filmine de konu olan ABD'nin başarısız Somali müdahalesiyle savaşta ve 11 Eylül saldırılarının planlanmasında da rol alan Adil'in başına ABD 10 milyon dolar ödül koymuştu.

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Zevahiri (sağda), 2011'de öldürülen Usame bin Ladin'in ardından El Kaide’nin başına geçmişti

Uzmanlara göre yıllardır kamuoyu önüne çıkmayan ve düşük profilli ancak önemli bir örgüt lideri olarak görülen Saif el Adil, son dönemde zayıflayan El Kaide'yi toparlayacak bir isim olarak örgüt tarafından tercih edilebilir.

Öte yandan istihbarat alanında da uzman olan Adil'in son yıllarda İran'da saklandığı ve bu durumun El Kaide içinde itirazlara yol açabileceği belirtiliyor.

ZEVAHİRİ’NİN DAMADI DA ADAYLAR ARASINDA

Bazı analistlere göreyse Zevahiri'nin damadı Abdulrahman el Mağribi, El Kaide'nin liderlik yarışında öne çıkabilir. İstihbarat verilerine göre Mağribi, şu anda El Kaide'nin medya sorumlusu olarak görev yapıyor.

Son yıllarda örgütün birçok üst düzey ismi ABD saldırılarında öldürülmüştü. Öte yandan özellikle Arap Baharı sonrası Orta Doğu, Afrika ve Asya’da yaşanan istikrarsızlık örgütün yeni kaynaklar bulmasına yol açmıştı.

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