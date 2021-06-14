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El Kırma mecazi dedi bu kez özür dilemedi !

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün düzenlediği basın toplantısında "O bayraklara dokunan el kırılır!” sözlerine açıklık getirdi.
El Kırma mecazi dedi bu kez özür dilemedi !

Erhan Arıklı’nın konuşması şöyle:

“Burçlara çeşitli dönmelerde yapılan adeta saldırı mahiyetinde resimler var. Surların üzerinde çeşitli yerlerde antenler, borular var. Hepsinin fotoğrafları mevcut.

Benim kızdığım üzüldüğüm Mağusa burçlarına şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar konusunda hiçbir karar almayan Anıtlar Yüksek Kurulu her nedense basının gündemine gelince bayrak konusunu gündemine alıyor ve reddine karar veriyor.

Bayrakların altında boru ve kablolarlar dolu bunlar Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından incelemeye tabi tutuldu mu? Bayrak söz konusu olunca belli yerlere mesaj vermek için böyle bir karar alınıyor.

El kırma falan mecazi bir söylem. Toplumun dikkatini çekebilmek için söyledim. Kalkıp ta kimsenin elini kıracak durumumuz yok. Bu konuda bayrak hassasiyetine dikkat çekmek için böyle bir cümle kullandım.”

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