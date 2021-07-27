El-Koop’un yeni yönetimi belirlendi

Elektrik Kurumu Çalışanları Ltd. (EL-KOOP)’un Cumartesi günü LTB’ye ait Merkez Lefkoşa tesislerinde gerçekleştirilen Özel ve Yıllık Genel Kurul Toplantısı, 335 kooperatif üyesinin katılımıyla gerçekleşti.
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettişlerinin denetimleri sonucu hazırladıkları yıllık mali raporların okunup onaylanması sonrasında başlayan 5 kişilik yönetim kurulu seçimi için üyeler oylarını kullandı.
Yapılan seçimler sonucu; Tuluy Kalyoncu, Ayşe Karaderi, Osman Ernaz, Özgür Tepeli ve Umut Öksüzoğlu EL – KOOP’un 5 kişilik yeni Yönetim Kurulu’na seçilmiş oldu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.