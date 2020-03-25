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El Pais: İspanya NATO'dan tıbbi malzeme yardımı talep etti

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İspanya, koronavirüs nedeniyle bir günde 514 kişinin hayatını kaybetmesi ve vaka sayısının 40 bine çıkmasının ardından NATO'dan tıbbi malzeme yardımı talep etti.
El Pais: İspanya NATO'dan tıbbi malzeme yardımı talep etti

İspanyol hükümeti, onbinlerce ameliyat maskesi, eldiven, tek kullanımlık ameliyat önlüğü, solunum cihazları, termometre ve diğer tıbbi malzeme istedi.

El Pais gazetesi ayrıca listede yarım milyon adet test kitinin erd bulunduğunu yazdı.

Sağlık Bakanı Salvador Illa gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu çok zor bir hafta çünkü virüsün üstesinden gelmenin ilk aşamalarındayız, salgının zirve yaptığı noktaya yaklaştığımız aşamadayız" dedi.

İspanya, İtalya'nın ardından Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke.

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