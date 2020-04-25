El Pais: İspanya'da son bir günde koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 378

El Pais ve El Mundo gazetelerine göre İspanya'da bugün bir günde koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 378 oldu. Bu rakam cuma günü 367 idi; şimdiye kadar günlük olarak hayatını kaybeden hasta sayısında kaydedilen en düşük rakamdı.

Cumartesi gününe dair bu rakamlarla İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22.902 oldu.

Koronavirüs vaka sayısı ise 223.759 oldu.

Reuters'a göre ise henüz bu rakamlar Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.