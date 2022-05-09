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El parmağı kopan işçiye ayak parmağı dikildi

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Şanlıurfa’da iş kazasında sağ elinin baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi.
El parmağı kopan işçiye ayak parmağı dikildi
Fotoğraf: Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi açıklamasına göre, 27 yaşındaki Mehmet Sargın isimli işçinin spiralle kaza sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve sağ başparmağı koptu.

El fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden Sargın’ı operasyona alan plastik cerrahi ve el cerrahi uzmanları Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan, yaklaşık dört aylık sürede yapılan farklı ameliyatların ardından daha az işlevi olan sağ ayak ikinci parmağını, başparmağın yerine dikti.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. İpek, “Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp parmağı kaybetme riski vardı. Hastayla konuşarak yapacağımız tekniğin uygun olacağına karar verdik ve sağ ayak ikinci parmağını kopan başparmağın yerine başarıyla nakil ettik” dedi.

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