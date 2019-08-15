El Paso saldırısında eşini kaybeden adam, ‘ailesi olmadığı için’ cenazeye kent halkını çağırdı

Cenaze organizasyonu yapan ‘Perches Cenaze Evi ‘ adlı kurum, salı günü Facebook’ta paylaşım yaparak, Basco’nun saldırıda ölen eşi Margie’nin (63) yarın (cuma) düzenlenecek cenazesine katılmak isteyen tüm El Pasoluları davet ettiğini duyurdu. Basco’nun eşinden başka kimsesi olmadığı için bu yola başvurduğu, çok sevdiği eşini mümkün olduğu kadar çok insanla uğurlamak istediği belirtildi.

Kurumun mesajı 10 bin kez paylaşıldı; binden fazla yorum geldi. Kimi Baltimore, Los Angeles gibi kentlerden çiçek göndereceğini ve dua edeceğini yazarak törenin hangi kilisede yapılacağını sordu; kimi de cenaze sonrasında Basco’yla nasıl temas kurabileceğini.

Basco’ya destek mesajı yağarken kurum, cenaze masraflarını kendilerinin karşılayacağını açıkladı.

Antonio Basco, yerel basına, “Onu tanıdığımda bir melek olduğunu düşündüm ve aşık oldum. 22 yıl evli kaldık. Beraber yaşlanacaktık ama olmadı” diyerek destek veren herkese teşekkür etti.