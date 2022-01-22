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El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’den GORA’lı Paylaşım: Türk Uzay Üssü Tarafından Kaçırıldım

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Ziyaretin arından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bukele, Cem Yılmaz'ın GORA filmine atıfta bulunarak, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun" dedi.
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’den GORA’lı Paylaşım: Türk Uzay Üssü Tarafından Kaçırıldım

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile uydu alanında işbirliği anlaşması sağlandığını duyurdu.

“AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYDUK”

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, “El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi tesislerimizde ağırlamaktan gurur duyduk. Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle işbirliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki işbirliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

GORA FİLMİNDEN REPLİK KULLANDI

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ise sosyal medyadan bu paylaşımı etiketleyerek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cem Yılmaz’ın GORA filminden bir repliğe gönderme yapan Bukele, “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!” ifadelerini kullandı.

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