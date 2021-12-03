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El Salvador'da Askeri Uçak Düştü: 3 Ölü

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El Salvador'da Askeri Uçak Düştü: 3 Ölü
El Salvador'da Askeri Uçak Düştü: 3 Ölü

El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düşmesi sonucu, aralarında savunma bakanının oğlunun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle Pasifik kıyısında 3 deniz mili açıkta düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Cesetlere ulaşıldığı aktarılırken, ölenlerden birinin Savunma Bakanı Francis Rene Merino Monroy'un oğlu Gerardo Merino olduğu duyuruldu.

Düşen uçağın kıyı bölgesinde görevde olduğu ifade edildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Savunma Bakanı Monroy'a taziye mesajı gönderdi.

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