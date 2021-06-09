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El Salvador'da yeni dönem: Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi ödeme aracı oldu

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İniş- çıkışlı grafiği, geleceği ve dolandırıcılık olup olmadığı tartışmaları süregelen Bitcoin en azından bir ülkede yerini garantiye aldı. El Salvador'da artık dolarla birlikte Bitcoin de resmi para birimi olarak kullanılabilecek.
El Salvador'da yeni dönem: Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi ödeme aracı oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Henüz birkaç gün önce konuyu gündeme getiren ve gerçekleşmesi halinde ülkenin en önemli para merkezlerinden biri olacağını söyleyen Devlet Başkanı Nayib Bukele dediğini yaptı.

Bukele, Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 'evet' oyuyla kabul ettiğini duyurdu.

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