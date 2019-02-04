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El Salvador’un başına Osmanlı torunu geldi

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El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçti
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geldi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanlığı seçimini Filistin kökenli aday Nayip Bukele kazandı. Seçimi bağımsızlar ittifakı adayı Bukele'nin kazanması, ülkeyi son 25 yıldır yöneten iki merkez partinin hakimiyetini kaybettiğinin işareti olarak görülüyor.

El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçti

Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimde oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı Bukele'nin seçimi kazandığını duyurdu. Seçimde merkez sağ Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı'nın adayı Carlos Callejas yaklaşık yüzde 32 oyla ikinci, iktidardaki merkez sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Dışişleri Bakanı Hugo Martinez yaklaşık yüzde 14 oyla üçüncü sırada yer aldı. Vamos (Haydi!) hareketi adayı iş adamı Josue Alvarado'nun oyları ise yüzde 1'in altında kaldı.

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El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçti

İKİ MERKEZ PARTİ HAKİMİYETİ KAYBETTİ: Bukele, seçimin ilk turunda yeterli çoğunluğu sağladığı için martta planlanan ikinci tur yapılmayacak. Seçimi bağımsızlar ittifakı adayı Bukele'nin kazanması, ülkeyi son 25 yıldır yöneten iki merkez partinin hakimiyetini kaybettiğinin işareti olarak görülüyor.

 

El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçti

YOKSULUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR: 6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.

 

El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçti

ARAP KIYAFETİYLE OY VERMEYE GİTTİLER: Pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi.

NAYİB BUKELE KİMDİR?

24 Temmuz 1981 doğumlu Nayib, Olga ve Armando Bukele’nin oğulları. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile Orta Amerika ülkesine göçen Nayib’in kardeşleri ise Yamil ve Karim. 

Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent Sal Salvador'un belediye başkanı oldu.

Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı. Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.

 

 
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