El Salvador’un tartışmalı lideri Türkiye’ye geliyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarda Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesinin 41 yaşındaki lideri Bukele, dünyada ilginç bir siyasi figür olarak tanınıyor.

2021’de kripto para birimi bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanma kararıyla dünyada bir ilke imza atan Bukele’nin Türkiye ziyaretinde, kripto paraların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

‘OSMANLI TORUNU’ İŞ İNSANI

Tam adı Nayib Armando Bukele Ortez olan El Salvador lideri, 2019'da merkez sağcı Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) koalisyonunun adayı olarak seçimi kazanmış ve devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

2015- 2018 arasında başkent San Salvador’un belediye başkanı olarak görev yapan Bukele, aynı zamanda Yamaha Motors’un El Salvador'daki biriminin sahibi büyük bir iş insanı.

Nayip Bukele, seçildiği dönemde Türk basınında “Osmanlı torunu” olarak nitelenmişti. Kökleri 1900'lerin başında Osmanlı egemenliğinde olan Filistin topraklarına dayanan Bukele, ülkesindeki Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden olan Filistin kökenli imam ve işadamı Armando Bukele Kattán’ın oğlu.

‘DÜNYANIN EN HAVALI DİKTATÖRÜ’

Ülkesinde otoriterlik suçlamalarına hedef olan Bukele, bir dönem Twitter hesabında profiline “dünyanın en havalı diktatörü” yazmıştı.

Salaş kıyafetleriyle, sık sık giydiği dar pantolonları ve beyzbol şapkasıyla dikkat çeken genç liderin Twitter profilinde şu anda “El Salvador CEO'su” yazıyor.

Evli ve bir kız çocuğu babası Bukele'nin, iktidarını güçlendirmek için El Salvador Anayasası'nı değiştirme girişimleri ve Bitcoin hamlesi geçen sene ülkede protestolara yol açmıştı.

Nayib Bukele ve eşi Gabriela Rodríguez de Bukele

MECLİSE ASKER GÖNDERMİŞTİ

Bukele, 2020’de güvenlik bütçesine bazı milletvekillerinin itiraz etmesi üzerine Meclis'e asker göndermiş, askerlerin meclisteki baskını öncesinde de “Düğmeye basmak istesem basarım” diyerek muhalefete gözdağı vermişti.

2021’de başsavcı ve beş Yüksek Mahkeme yargıcını görevden alma hamlesi, muhalefet tarafından “seçilmiş kişi tarafından düzenlenen darbe girişimi” diye nitelenmişti.

Bukele’nin ülkede şiddeti azaltmak için Los Angeles merkezli uluslararası suç çetesi Mara Salvatrucha (MS-13) ile anlaşma imzaladığı iddiası da dünya kamuoyunda epey dikkat çekmişti.

Bukele iktidarında El Salvador'da cinayet oranları rekor seviyede düşerken, halk arasında devlet başkanına destek oranları da bir hayli yüksek.