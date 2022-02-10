EL-SEN 11 madde sıraladı: Açıklamalar KIB-TEK’ i elden çıkarmaya yöneliktir

Açıklamada " Talebimiz kısa, orta ve uzun vadede Kıb-Tek’ in ihtiyacı olan yatırımların bir plan ve program çerçevesinde gerekli adımların atılmasıdır" denildi.

Basın Açıklaması:

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, KIB-TEK ile ilgili basına yansıtılan açıklamalar tamamen KIB-TEK’ te yaşanan sorunları erteleyip KIB-TEK’ i elden çıkarmaya yöneliktir.

‘ Yap İşlet ‘ veya ‘ Yap-İşlet –Devret ‘ modellerinin tamamen KIB-TEK’ in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır.

EL-SEN bu tür açıklamaları kabul edemez ve şidetle reddetmektedir.

Tamamen Ankara Hükümet’ inin dayatmaları ile Kıb-Tek ile ilgili geliştirilen üretimin ve dağıtımın özelleştirilmesi senaryoları ülkemizi karanlığa ve kaosa sürkleyecektir. TC’ nin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonrası geldiği nokta ortadadır. Bu nedenle her türlü özelleştirmeye karşı duracağız.

Talebimiz kısa, orta ve uzun vadede Kıb-Tek’ in ihtiyacı olan yatırımların bir plan ve program çerçevesinde gerekli adımların atılmasıdır.

Sendikamız önerilerini bir kez daha kamuoyuna ve ülkeyi yönettiğini iddia edenlere açıklama gereği duymaktadır.

1-Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır.

2-Üretim kapasitemizi bir plan ve program çerçevesinde artırmak için gerekli kararlar alınmalıdır.

3-Derhal bir Enerji Fonu oluşturulmalı.

4-Elektrikte fiyat ayarlanması gerçekleştirilmeli.

5-İhale Komisyonunda bekletilen Dizel Jeneratör İhalesi sonuçlandırılmalıdır.

6-Halka daha iyi hizmet verebilmek için araç,gereç ve malzeme ihtiyacı giderilmelidir.

7-Acil ihtiyaç duyulan Sayaç İhalesi sonuçlandırılmalıdır.

8-Meclis’ te belirtilen Kıb-Tek yasası hayata geçirilmelidir.

9-Hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan gerekli istihdamlar yapılmalıdır.

10-Aksa ile yapılan sözleşme revize edilmelidir.

11-Büyük sermaye gruplarına verilen teşvikler kaldırılmalıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kubilay ÖZKIRAÇ

EL-SEN GENEL BAŞKANI