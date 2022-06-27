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EL-SEN : 270 bin dolarlık usulsüz fazla ödemenin sebebini bilmek istiyoruz!

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Aylar önce özel bir şirkete yapılan 270 bin dolarlık usulsüz fazla ödeme ile ilgili bütün uyarılarımıza rağmen soruşturma açılmamasının nedenlerini bilmek istiyoruz.
EL-SEN : 270 bin dolarlık usulsüz fazla ödemenin sebebini bilmek istiyoruz!

Her türlü usulsüzlük ve yolsuzluk konularında KIB-TEK Yönetiminin sessiz kalması düşündürücüdür. Geçmişte ve bugünlerde özellikle  ‘’ Yakıt ‘’ konusunda yaşanan  ‘’Vurgunlarla’’ ilgili tek bir soruşturma açılmamıştır. Sayıştay Raporları ortada dururken yaşananlar ‘’ Rezillik ‘’ ötesidir.

  Her Hükümet döneminde yaşanan usulsüzlükler, yolsuzluklar, vurgunlar bugün de , yarın da devam edecektir. Çünkü bu ülkede yaratılan düzen ve oluşturulan sistem bunu dayatmaktadır !

  Onlarca yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun dosyası sayıştay denetimlerinde var olmasına rağmen Hukukta tek bir işlem yapılmamıştır !

   Son yaşandığı iddia edilen ‘’ Yakıt ‘’ vurgunu da derhal araştırılıp soruşturulmalıdır. Ancak irade yoksunu bu ‘’ Kukla ‘’ Hükümetin yaptıkları ortadayken bu yapıdan birşey beklemek hayal ötesidir !

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