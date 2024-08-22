Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “5. fatura canavarı geliyor!” başlığı ile yayınladığı mesajında, “Kıb-Tek Dizel Santralleri ile 11,83 Cent’e ürettiğimiz 1 kWs elektriği 22,6 USD/Cent’e üretip faturaları çarpıp iki katına çıkaran canavar!” ifadelerini kullandı.

El-Sen, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, Kıb-Tek’in yılda her biri için 1 milyon Dolar kira ödediği mobil jeneratörler dünyada sadece savaş ve afetlerde son çare olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

Yapılan paylaşımda, şunlara dikkat çekildi:

“5. fatura canavarı geliyor!

KIB-TEK Dizel Santralleri ile 11,83 cente ürettiğimiz 1 kWs elektriği 22,6 USD/cent’e üretip faturaları çarpıp iki katına çıkaran canavar!

KIB-TEK’in yılda her biri için 1 Milyon Dolar kira ödediği Mobil Jeneratörler dünyada sadece savaş ve afetlerde son çare olarak kullanılıyor.

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