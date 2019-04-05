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El-Sen açıkladı Kıb-TEK'in Kamudan 220 Milyon TL alacağı var
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05.04.2019 17:07
El-Sen açıkladı Kıb-TEK'in Kamudan 220 Milyon TL alacağı var
El-Sen açıkladı Kıb-TEK'in Kamudan 220 Milyon TL alacağı var.
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