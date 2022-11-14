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EL-SEN: Aklımızla dalga geçilmeye devam ediliyor

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El-Sen, Kıb-Tek’in uğratıldığı görev zararının ortadan kaldırılması için Devletin kullandığı elektrik tarifelerde biran önce gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde yargı önünde gereken hesabın sorulacağını bildirdi.
EL-SEN: Aklımızla dalga geçilmeye devam ediliyor

EL-SEN'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle halkımızın yaşamsal ihtiyacı olan elektrik enerjisinden mahrum edilmemesi amacıyla Kıb-Tek maliyetin altında satış yapmaya zorlanmış ve ortaya çıkan görev zararının Devlet borcu olarak üstlenilmesi için yapılan yasa tasarısının içeriğinin incelediğimiz zaman yapılan düzenlemenin aslında sadece Aksaya biriken borcun ödenmesi içindir.

Diğer taraftan da Devlet Kurumlarının kullandığı veya kullanacağı elektrikten mahsuplaşılacağından bahsediliyor, kısacası aklımızla dalga geçiliyor. Bu yasa tasarısının derhal düzeltilmesini talep eder, bir an önce softa şaşırtması yapılmasından vazgeçilmelidir.

Kıb-Tek’in uğratıldığı görev zararının ortadan kaldırılması için Devletin kullandığı elektrik tarifelerde biran önce gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde Kıb-Tek’i zarara uğratan her kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacaktır. 

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