El-Sen: “Aksa konusunda kirli oyunlar içine girildi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç AKSA’nın 2024 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için 2022’de başlayacak görüşmeler öncesinde “kirli oyunlar” içerisine girildiğini öne sürdü.
Özkıraç yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’e yatırım yapılmasına yönelik protokolün gereklerinin yerine getirilmediğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte birilerinin siyasi yaşamı biterken, AKSA’nın da bu ülkeden nasıl gideceğine hep birlikte şahit olacağız” dedi.
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