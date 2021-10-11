El-Sen: Ali Kişmir’ in İstanbul Havalimanında yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz

Açıklamada "Ancak, Anadolu Halklarının, emek ve yurtsever kesimlerinin vermiş olduğu mücadele ve gösterdikleri direniş Türkiye’ yi özgür, aydınlık ve huzurlu bir ülke haline getirecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur." denildi.

Basın Bildirisi:

Basın-Sen Başkanı ve El-Sen Basın Danışmanı, arkadaşımız Ali Kişmir’ in İstanbul Havalimanında yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz.

İnsan Hakları ve Demokrasiden nasibini almayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin egemen kesimlerinin yaptıkları ilk ve son değildir.

Ancak, Anadolu Halklarının, emek ve yurtsever kesimlerinin vermiş olduğu mücadele ve gösterdikleri direniş Türkiye’ yi özgür, aydınlık ve huzurlu bir ülke haline getirecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur.

Tarihin akışını ne AKP İktidarı ne ’’Dikdatör ‘’ geri çeviremez ve durduramaz.

Kazanan Anadolu Halkları ve emekçiler olacaktır.

Kubilay ÖZKIRAÇ

EL-Sen Genel Başkanı