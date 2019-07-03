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EL-SEN Amcaoğlu’nu eleştirdi: KIB-TEK’in geleceğini sizin fırsatçı ve istismarcı zihniyetiniz belirlemeyecektir.

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Kıbrıs Türek Elektrik Kurumu (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “KIB-TEK’in denetlendiği ve bu denetimlerin sonucunda geleceğinin netleşeceği” yönündeki açıklamalarını eleştirdi.
EL-SEN Amcaoğlu’nu eleştirdi: KIB-TEK’in geleceğini sizin fırsatçı ve istismarcı zihniyetiniz belirlemeyecektir.

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, “KIB-TEK’ in sözde uzmanlar tarafından denetlendiğini ve bu denetimlerin sonucunda geleceğinin netleşeceğini ifade eden Olgun Amcaoğlu’na net olarak söylüyoruz ki, KIB-TEK’in geleceğini sizin fırsatçı ve istismarcı zihniyetiniz belirlemeyecektir. KIB-TEK bu toplumun özvarlığıdır ve EL-SEN ayakta durduğu sürece bu böyle devam edecektir” dedi.

“Madem KIB-TEK’i ve geleceğini bu kadar çok düşünüyor, önce kuruma olan borçlarını ödesin sonra da kendi yetkisi altında olan kurumlar hakkında yorum yapsın” diyen Özkıraç, KIB-TEK’in peşkeş çekilmesine ne dün izin verdiklerini, ne de yarın vereceklerini çünkü toplumun malının toplumun elinde kalması gerektiğini belirtti.
Özkıraç, şöyle devam etti:

“Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle geçtiğimiz gün ülkemize düşen füze tüm Kıbrıslı Türkleri şoke etmiştir. Böylesi hassas ve tüm dünya ülkelerinin gözünü çevirdiği bu olayın yaşandığı gün görevi kriz yönetmek olan hükümetin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yaşanan bu faciayı fırsat bilerek hayat pahalılığında kesintiye gidileceğini açıklaması hükümetin samimiyetsiz ve istismarcı bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir”

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