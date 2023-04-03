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El-Sen arızalı makineler hakkında açıklama yaptı

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El-Sen arızalı makineler hakkında açıklama yaptı
El-Sen arızalı makineler hakkında açıklama yaptı

Dün 02.04.23 Pazar günü bazı yayın organlarında yer alan haber El-Sen ’in süresiz grevinden sonra bir anda 4 makinenin devre dışı kalması söylemleri doğruyu yansıtmamaktadır.

Cuma günü  Dizel Jeneratörlerin arızalanması ve yeni getirilen gaz türbini makinelerin kart arızası sebebi ile Cumartesi ise  arka arkaya 3 Dizel jeneratörün devre dışı kalması tamamen arızalı şekilde işletilen,  gününde ve zamanında yapılmayan bakımlar, zamanında tedarik edilmeyen yedek parçalardan kaynaklı sorunlardır.

Dün itibarı ile 24 saate aşkın süredir El-Sen üyeleri ellerindeki imkanlar  ışığında arızalı makineleri  tamir ederek devreye almıştır. Aylardır bakım süreleri dolan makineleri enerji açığı olmaması için risk altında bu makineler manuel olarak çalıştırılmaktadır

Sorun makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması ve yedek parça stokunun olmamasından kaynaklıdır.

Bizi yönettiğini zannedenler Ambarların boş olması ve zamanında yapılması gereken bakımların kat ve kat  üzerinden zaman geçmesi sonucu oluşan sıkıntılardır .Kamuoyuna saygıyla  duyurulur.

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