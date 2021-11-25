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EL-SEN, Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti

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EL-SEN, Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti
EL-SEN, Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, bugün Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Sen ile Bağımsızlık Yolu, görüşmede, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) mevcut durumu, yatırımlar ve teknik personel ihtiyacı konularını ele aldı.

Açıklamada, “Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Türk halkının çıkarının kamusal bir değer olan Kıb-Tek’in yaşaması olduğunu vurgularken, EL-Sen’in mücadelesine destek belirtti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, El-Sen ile Bağımsızlık Yolu’nun “emekçi halkın çıkarlarının, elektrikte kamusal politikaların güçlendirilmesi” konusunda hemfikir olduğu ve “bundan sonraki süreçte de istişare içerisinde olacakları” da kaydedildi.

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