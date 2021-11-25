EL-SEN, Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, bugün Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Sen ile Bağımsızlık Yolu, görüşmede, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) mevcut durumu, yatırımlar ve teknik personel ihtiyacı konularını ele aldı.
Açıklamada, “Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Türk halkının çıkarının kamusal bir değer olan Kıb-Tek’in yaşaması olduğunu vurgularken, EL-Sen’in mücadelesine destek belirtti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, El-Sen ile Bağımsızlık Yolu’nun “emekçi halkın çıkarlarının, elektrikte kamusal politikaların güçlendirilmesi” konusunda hemfikir olduğu ve “bundan sonraki süreçte de istişare içerisinde olacakları” da kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.