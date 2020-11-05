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EL-SEN: "Başaknımıza Ve Genel Sekreterimize Küfür Edildi"

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"Dün Murat Girgen isimli bir iş insanının kendine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ve ortaya koyduğu yalan bilgileri hayretle takip etmiş bulunmaktayız."
EL-SEN: "Başaknımıza Ve Genel Sekreterimize Küfür Edildi"

EL-SEN Basın Bildirisi:

Sendikamızı, başkanımızı ve genel sekreterimizi hedef gösterten bu şahıs aracılığıyla hakarete varan ifadelerin kullanılması ise tarafımızca kabul edilemezdir. Şu net olarak bilinsin ki, KIB-TEK’in kapısını çalan hiçbir vatandaşımız asla geri çevrilmez aksine nizamname çerçevesinde kendisine her türlü kolaylık yapılır.

İlgili arkadaşımızın kendisine ait 3 sayacı vardır ve bu 3 sayacın toplam borcu 200 bin TL civarındadır. Bu 3 hesaba ise en son Şubat ayında ödeme yapılmıştır. Yani 9 aydır bu 3 sayaç için tek kuruş kuruma yatırılmamıştır. Bu süreçte defalarca ilgili arkadaşa şanslar tanınmış, istediği süreler verilmiş fakat tüm bu iyi niyet karşısında tek adım atmamıştır. Son olarak her ayın başında yapılan elektrik kesimi kapsamında bu arkadaşın, tıpkı diğer borçlu vatandaşların olduğu gibi elektriği kesilmiştir. Fakat diğer insanların Girgen gibi Ulusal Birlik Partisi’nde herhangi bir tanıdıkları veya dostaları olmadıkları için devreye “büyük beyfendileri” sokamadıklarından onların enerjileri torpille açılmazken, Girgen bu ilişkilerini kullanarak KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’nün yasadışı talimatıyla elektriğini aynı gün açtırtmış, bununla da yetinmeyip yasadışı talebini yerine getiren UBP’ye teşekkür etmiştir. Sadece bu olay bile toplum olarak geldiğimiz aşamayı ve talan düzenini özetlemektedir. Bu arkadaşın tekrar bağlanan elektirği KIB-TEK Müdürü’nün talimatı ile kesilmiştir. Sayın müdür siyasetin torpili karşısında adalet adına doğru adım atmıştır.

İlgili arkadaşın telefon yoluyla hem başkanımıza hem de genel sekreterimize ettiği küfürleri ise kendisine iade ediyor, karakterini bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz. Yaşanılanların özeti yukarıda bahsetitğimiz gibidir. Tüm belgeleri de kurumumuzda mevcuttur. Takdir halkımızındır.

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