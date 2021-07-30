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El-Sen: Başbakan UBP Kurultayı'na yönelik Kıb-Tek'te Operasyon Yapıyor

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"Başbakan  Ersan Saner, son günlerde Kurumda gerçekleşmesi gereken atama ve nakil işlemlerine müdaheleyi kendine görev saymaktadır"
El-Sen: Başbakan UBP Kurultayı'na yönelik Kıb-Tek'te Operasyon Yapıyor

El-Sen'in basın açıklaması:

Aylardır Kıb-Tek’ in sorunlarına duyarsız kalan Başbakan  Ersan Saner, son günlerde Kurumda gerçekleşmesi gereken atama ve nakil işlemlerine müdaheleyi kendine görev saymaktadır.

   Öncelikle Başbakan’ ın, Kurum’ un yapması gereken yatırımların, istihdamların, sayaç ve malzeme alımının gerçekleşmesi için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

    UBP Kurultayına yönelik Kıb-Tek’ te yapmaya çalıştığı operasyonları yakından izliyoruz.

    Başbakan Ersan Saner’ in bu topluma çıkıp Kıb-Tek ile ilgili son durumu anlatmasını bekliyoruz. Ersan Saner’ in Kıb-Tek’ i UBP Kurultayına yem etmesine asla müsade etmeyeceğiz. Bunun bilinmeside fayda görüyoruz.

    Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan çok ciddi sorunların sorumlusu da El-Sen olmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Kubilay ÖZKIRAÇ

                                                                                                 El-Sen Genel Başkanı

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