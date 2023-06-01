EL-SEN Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün yaptığı eylem çerçevesinde Başbakanlık önüne patlak araba lastiği bıraktı.

Basına açıklama yapılan eylemde, EL-SEN’in bağlı bulunduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı ve EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer konuştu.

Hükümete ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na sorunların çözülmesi adına diyalog çağrısı yapılan basın açıklamasında, sendika tarafından yapılan eylemlerin sona erdiği tarihten itibaren randevu taleplerine yanıt verilmediği belirtildi.

TOPLANTI ÇAĞRISI YAPILDI BAŞBAKANLIKTAN RANDEVU ALINAMADI

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK’e yatırım yapılmasına yönelik eylemler gerçekleştirildiğini, protokol imzalandığını söyleyerek, tüm bunlara karşın hâlâ yatırım yapılmadığını belirtti.

Bıçaklı, 2019 yılında imzalanan bir protokole atıfta bulunarak, o protokolde 45 gün içinde yatırım yapılacağının yer aldığını ancak bugün hâlâ bunun uygulamaya geçirilmediğini söyledi.

“Herhalde 45 gün hâlâ dolmadı” diyen Bıçaklı, EL-SEN’in günlerce “toplumu AKSA’ya mahkum etmeyin, yatırım yapın” çağrısıyla eylem yaptığını, 50 örgütün bir araya gelerek komisyon kurulmasını da öngören bir uzlaşma metni imzaladığını anımsattı.

Bıçaklı, o günden bu tarihe kadar toplantı çağrısı yapılmadığını, Başbakanlıktan randevu alınamadığını söyledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Şubat ayında 60 megavatlık santral için karar aldığını dile getiren Bıçaklı, alınan kararın uygulanmadığını belirtti. Bıçaklı, “Neden alınan kararı uygulamıyorsunuz, bizi AKSA’ya teslim mi etmek istiyorsunuz” diye sordu.

Bıçaklı, kurum müdürünün çalışanlara mobbing uyguladığını da iddia etti.

Sendikanın sorunların çözümüne yönelik iyi niyet gösterdiğini söyleyen Bıçaklı, hükümete ve Yönetim Kurulu ve KIB-TEK Müdürüne sendika ile görüşerek ortak nokta bulup sorunları çözme çağrısında bulundu. Görüşmeye hazır olduklarını ancak iyi niyetin tek taraflı olamayacağını belirten Bıçaklı, kaosun sorumlusunun sendika olmayacağını söyledi.

“1 MİLYON TL’YE TUVALETLER DEĞİŞTİ ÖNCELİK BU DEĞİL”

EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, kurumun üretimden koparılmak istendiğini, buna yönelik bir politika yürütüldüğünü iddia etti.

Kuruma borcu olanlara yönelik Bakanlar Kurulu’ndan elektrik borçlarının tahsili ile ilgili yasa gücünde kararname geçirildiğini anımsatan Cesurer, bu noktada kuruma biriken borçların takibi için sözleşmeli olarak istihdam edilen avukatlara ihtiyaç kalmadığını, işlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Kuruma ait binaların “döküldüğünü” belirten Cesurer, bu binalara tadilat yapılmazken, Lefkoşa’daki merkez binasında 1 milyon TL harcanarak tuvaletlerin değiştirildiğini ileri sürdü. Cesurer, önceliğinin bu olmadığını söyledi.

Cesurer, yeni santral yatırımlarına yönelik 16 Şubat tarihinde alınan yönetim kurulu kararının KIB-TEK Genel Müdürü tarafından bekletildiğini, uygulamaya konmadığını savundu.

“ELEKTRİK BAĞLANTI TALEPLERİNDE TORPİL YAPILIYOR”

“Günün sonunda ‘ne yapalım AKSA’ya muhtacız’ demektedir” diyen Cesurer, elektrik bağlantı taleplerinde torpil yapıldığı iddiasına da bulunarak, buna son verilmediği takdirde bugünden itibaren sendika üyelerinin öncelikli başvurular haricinde talep edilecek işler için iş yavaşlatılmaya gideceklerini söyledi.

EL-SEN’in eylemleri sırasındaki sabote girişimleri konusuna değinen Cesurer, Gazimağusa’da sabotaj yaptıkları gerekçesiyle polise şikayet edilen kişilere yönelik şikayetin KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi tarafından Başbakanlık Müsteşarının talebi üzerine geri çekildiğini iddia etti.

Cesurer, “Bu da bize döndürülen dolapları, sabotajları kimin yaptığını bir kez daha göstermektedir” dedi.

KIB-TEK Müdürü’nün kurumdaki iç barışı ortadan kaldırdığını ileri süren Cesurer, müdürün görevden alınmasını talep etti.

Cesurer, hükümetin patlak lastikten beter bir durumda olduğunu iddia ederek, Başbakanlık önüne bunun simgesi olarak lastik bıraktıklarını söyledi.