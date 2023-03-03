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El- Sen Basın Açıklaması: Aksa İçin Yapılmaya Çalışılan Doğrudan Alım

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El- Sen Basın Açıklaması: Aksa İçin Yapılmaya Çalışılan Doğrudan Alım
El- Sen Basın Açıklaması: Aksa İçin Yapılmaya Çalışılan Doğrudan Alım

Doğrudan Alım Yöntemi adı altında Kamu İhale Yasasında yapılmaya çalışılan değişiklikle birlikte ,  Aksa İle Nikah  tazelemeye çalışıp Topluma İhanet etmeye hazırlananlar  bilmelidirler ki  yapılmaya çalışılanlar   El-Sen İçin Süresiz Grev nedenidir.

 

Kamu İhale yasasında yapılmaya çalışılan değişiklik ile neyi murat etmektesiniz? Mal ve Hizmet alımlarında dönem dönem çıkılan ihalelerde sorunları aşmak ve daha hızlı hareket edebilmek mi ? Eğer istenilen bu olmuş olsaydı El-Sen olarak bu ihtiyacın ortada durduğunun bilincindeyiz.

 

        Ancak dün akşam Sn. Arıklı katıldığı bir televizyon programında Aksa ile sözleşmeyi ihalesiz uzatabilmek için bu yasa taslağının yapıldığını net olarak ortaya koymuştur.

        Buradan soruyoruz şu anda ülkemizde kurulu olan 110 MW’lık Güneş Enerjisinin yanında,  50 MW ‘lık kurulum talebinin  olduğunu ve bunun artarak devam edeceği gerçeği ile şu anda Kıb-Tek’e ait Santrallerin  Aksa ile olan Alım Garantili antlaşmalar nedeni ile durdurmak zorunda kaldığıını,maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi için önümüzde fırsatlar varken,, Aksa sözleşmesinin  tek taraflı 3 yıllık uzatma opsiyonu mevcutken  farklı şirketlerden alım garantisi olmadan istenildiği oranda çok kısa sürede ve Aksa fiyatlarından daha ucuza Elektrik sağlanabileceği yönünde Kıb-Tek Yönetim Kuruluna yapılan başvurular olduğu gerçeği göz ardı edilirken, Güneyde olduğu gibi doğal gaz ile üretime geçmek için yapılan çalışmalar ortada dururken gereğini yapmayarak, gününde yapılması gereken yatırımları yapmayarak bu günler için senaryo hazırlayanlar Bilmelidirler ki sorunlar çok kısa sürede çözülebilir.

 

       El-Sen olarak çözüm önerilerini ortaya koymamıza rağmen bu Topluma zerre kadar değer vermeyen ihanetin en büyüğünü yapmaya çalışanlar bilmelidirler ki bu yapılmaya çalışılan El-Sen için Süresiz Grev nedenidir. Yaşanacak olanların sorumlusu çalışanlar olmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

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