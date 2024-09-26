EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu: AKSA Kalecik Tesisleri zehirli duman saçıyor!

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, AKSA Kalecik Tesislerinin zehirli duman saçtığını ifade ederek, tüm İskele bölgesinin ve civar köylerin bu zehirli havadan nasibini aldığını kaydetti.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabı üzerinden AKSA Kalecik Tesisleri'nin zehirli dumanlarının fotoğraflarını paylaştı.

EL-SEN Başkanı Tuğcu, "Tüm İskele bölgesi ve civar köyler bu zehirli havadan nasibini alıyor" ifadelerini kullanarak, şu soruları sordu:

"AKSA bu yakıtı hangi rafineriden alıyor? Filtre takmadığı için en son ceza ne zaman kesildi? Gelen yakıtı kim, nereden denetleyip analiz yapıyor?"

Tuğcu, paylaşımına bir de not düşerek, "AKSA'nın kurulu gücünün 175 megavat, maksimum üretimin ise 140 megavat olduğunu kaydetti.